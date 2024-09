Turista que morreu em acidente de barco no Pantanal era do Paraná

Homem que morreu em acidente de barco em Porto Índio, no Pantanal, em Corumbá, foi identificado como Mauro Roberto Piovezan, de 65 anos. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (3).

O corpo da vítima será encaminhado para Curitiba (PR), ainda nesta quarta-feira (4). O idoso fazia parte de um grupo de turistas que pescava região. A embarcação bateu em uma pedra e acabou virando.

Além de Mauro, estavam no barco outro turista, de 70 anos, e amigo da vítima, além do guia de pesca. Os nomes dos sobreviventes não foram divulgados.

O acidente aconteceu numa área de destacamento do Exército, na Serra do Amolar, ponto de ligação entre o rio Paraguai e a Baía da Gaíva. Militares do Exército prestaram os primeiros socorros.

O turista que morreu foi retirado da água em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso. Para fazer o resgate da vítima ferida, um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal), deu apoio ao Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado logo depois que o acidente ocorreu, por volta das 11h.

Em Corumbá, o idoso foi levado para o pronto-socorro municipal com suspeita de fratura no tórax, cortes no nariz, boca, axila e braço direito. O piloteiro não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela empresa de turismo, os dois turistas e o guia retornavam ao barco-hotel para o almoço, quando em determinado trecho, onde o canal do rio Paraguai está muito baixo, a embarcação de pequeno porte acabou batendo em uma pedra e virou. A região onde ocorreu o acidente, via rio Paraguai, fica a quase 300 km de distância da cidade.

