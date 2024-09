Motociclista morre após perder o controle da direção e cair na Av. José Barbosa Rodrigues

Homem ainda não identificado, morreu, no final da manhã desta quarta-feira (4), na Avenida José Barbosa Rodrigues, no bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande, após perder o controle da direção e cair da moto que conduzia.

Conforme informações, o acidente aconteceu próximo do cruzamento com a Rua Edmir Padial Júnior. A vítima pilotava uma Yamaha Factor 150 de cor branca.

Não houve testemunhas que pudessem ter presenciado o momento da queda. Por isso, a hipótese inicial é de que o motociclista estivesse em alta velocidade.

Próximo ao local do acidente, há uma faixa de pedestres elevada. A Polícia Militar de Trânsito está a caminho e isolou a área para chegada dos peritos criminais.

