Três pessoas morrem carbonizados após batida com carreta na BR-267

Três pessoas morreram em acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete na tarde desta terça-feira (10), na rodovia BR-267, na altura de quilômetro 10, em Nova Casa Verde, no município de Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas, identificadas como Claudenie Reginaldo Archangelo, Carlos Alberto de Oliveira Jorge, Luiz Antônio Bianchi, de 49, 55 e 62 anos, respectivamente, eram ocupantes de uma caminhonete com placas de Belo Horizonte (MG) e trabalhavam em uma empresa do ramo de energia, que possui unidade em Nova Alvorada do Sul.

Os três morreram no local e devido força da batida, tiveram os corpos carbonizados após incêndio no veículo. Segundo informações do portal Nova News, o motorista da carreta, conseguiu sair do veículo antes do fogo se alastrar, e não apresentou ferimentos graves, estando emocionalmente abalado com o ocorrido.

O caso mobilizou Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica, sendo que, as circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

Com informações do Nova News.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.