Os suspeitos tem entre 22 a 24 anos e o caso está sendo investigado pela Policia

Na noite desta segunda-feira (15), três pessoas foram presas com 853,5 quilos de maconha em Maracaju. A residência localizada no Bairro Ilha Bela I, onde o trio estava, servia como ponto de armazenamento e distribuição de drogas no município.

De acordo com a PM (Polícia Militar), uma denúncia anônima relatou aos policiais que uma mulher de 22 anos era a responsável por disponibilizar dados pessoais para o cadastro de novas linhas telefônicas utilizadas para a negociação do tráfico.

Por meio dessa informação, a guarnição da Polícia Civil chegou até o local onde dois jovens de 23 e 24 anos se apresentaram como moradores.

Durante a abordagem, um deles confessou ser responsável pela guarda da casa e cometerem o crime.

Ao todo o valor arrecado por eles por meio do tráfico e vendas de drogas foi estimado em R$ 1,5 milhão.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil onde responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

