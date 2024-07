Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 340 milhões no Estado em 2024

Estimativa tem queda de 7% em comparação ao ano passado

Este ano, as expectativas para o Dia dos Pais em Mato Grosso do Sul são otimistas, embora a movimentação econômica deva ser ligeiramente inferior ao ano anterior. Segundo pesquisa realizada pela Fecomercio, IPFMS e Sebrae, o valor médio de gasto com presentes apresentou uma redução, enquanto o gasto médio com comemorações teve um leve aumento.

O estudo foi conduzido através de uma pesquisa quantitativa, com entrevistas em pontos de fluxo, utilizando questionário estruturado. A margem de erro foi de 5% a 6% e o intervalo de confiança de 95%, com 1981 entrevistados nos municípios de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas, no período de 24 a 29 de junho de 2024.

Conforme a pesquisa, a movimentação total prevista para o Dia dos Pais, considerando gastos com presentes e comemorações, é de aproximadamente R$ 349,88 milhões, o que representa uma queda de 7% em comparação ao ano anterior. O gasto médio total por consumidor está estimado em R$ 412,97.

A movimentação financeira destinada a presentes alcança R$ 148,30 milhões, com um gasto médio de R$ 198,77 por presente. Para comemorações, a movimentação é de R$ 201,58 milhões, com um gasto médio por pessoa de R$ 214,20.

Entre os entrevistados, 50,23% afirmaram que pretendem presentear no Dia dos Pais, enquanto 49,77% não planejam fazê-lo, sendo que 66% destes alegaram que o pai já faleceu.

Para escolher o presente perfeito, os critérios mais valorizados incluem a propaganda (4%) e a influência do produto visto em vitrine (10%), mas a escolha pessoal do pai lidera com 27%. A qualidade do produto (54%) é o principal fator decisivo, seguida por dicas de amigos e família (5%).

Entre os presentes mais desejados, destacam-se roupas (42%), perfumes (24%), e calçados (21%). Itens como kit para churrasco (7%), relógios/joias (7%), e mochilas, carteiras e acessórios (5%) também são populares, enquanto outros tipos representam 18% das preferências.

Ao fechar a compra, o pagamento à vista (64%) é o principal atrativo, seguido pelo parcelamento (30%) e atendimento de qualidade (15%). Variedade de produtos (12%), entrega em casa (4%), e crediário da loja (9%) também influenciam decisões de compra.

A modalidade de compra varia entre online de loja física (11%), online de profissional autônomo ou loja virtual (5%), com uma minoria planejando comprar (2%).

Para compras presenciais, o centro comercial é preferido (70%), seguido por bairros (19%) e shoppings (9%), enquanto as galerias representam apenas 1%.

Para compras online, os consumidores esperam variedade de produtos (36,87%), avaliações de outros clientes (31,38%), e a capacidade de comparar produtos (30,67%). Segurança no pagamento (28,87%), facilidade de navegação (21,94%), descrições detalhadas (19,60%), e imagens de alta qualidade (9,35%) são essenciais, com layout limpo (4,68%) e velocidade de carregamento rápido (2,97%) também sendo valorizados. O suporte ao cliente (1,17%) completa as expectativas.

A maioria (63,35%) pretende comemorar o Dia dos Pais, com a preferência por passar o dia reunido e preparar uma refeição (87%). Além disso, 8% optam por comemorar em um restaurante, enquanto uma minoria escolhe passear (2%) ou viajar para visitar (2%).

Em relação aos gastos previstos, 7% planejam gastar até R$ 50, enquanto 21% estão dispostos a gastar entre R$ 50 e R$ 100. Para valores mais altos, 20% esperam gastar entre R$ 100 e R$ 150, 19% entre R$ 200 e R$ 300, e 14% planejam gastar acima de R$ 300.

Por Djeneffer Cordoba

