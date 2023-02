Taxista de Miranda morre em acidente entre carro e caminhão na MS-369

O morador de Miranda, Enio Orga Goes, 57, morreu após uma batida entre um veículo VW Gol e um caminhão Iveco Stralis, na noite de quinta-feira (16), na MS-369, entre Bodoquena e Miranda. Enio era taxista e conhecido como “Chumbo”.

Segundo O Pantaneiro, a vítima seguia pela rodovia dirigindo seu veículo quando colidiu na traseira do caminhão que estava estacionado na rodovia. A Polícia Militar foi acionada e constatou que no local não há acostamento.

O caminhão estava parado às margens da rodovia, mas com a maior parte do eixo na pista. Quando os policiais chegaram, o veículo também não estava com o pisca alerta ligado.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local.