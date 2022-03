Tabela define início de Campeonato Municipal e Copa de Futebol Amador

Na última sexta-feira (04), a direção da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL) de Três Lagoas, juntamente com inscritos dos campeonatos se encontraram para definir a tabela dos jogos, a divisão de grupos e a data de início das competições.

“Após a cerimônia de abertura, haverá um torneio entre os times de cada chave, onde os dois primeiros campeões já sairão com 1 e 2 pontos de bonificação para a tabela de classificação. Em nome do prefeito Angelo Guerreiro, grande apoiador do nosso esporte, quero convidar a toda população para assistir a abertura e os jogos, que acontecerão aos domingos”, destacou o secretário de Esporte, Rialino Medeiros.

Com 12 equipes no Amador e 13 no Varzeano, a divisão ocorre em 3 grupos, ambos campeonatos tem estreia no próximo dia 20, ás 7h30, no Estádio Municipal “Benedito Soares da Mota – Madrugadão”.

Os jogos da Copa de Futebol Varzeano irão ocorrer nos campos dos bairros Alto da Boa Vista, Santo André e Arena Botafogo (São João). Pelo Amador, os confrontos serão no Madrugadão, Campo do bairro Paranapungá e Estádio da ADEN.