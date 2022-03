Capacitações on-line e gratuitas para mulheres são promovidas pelo Sebrae

Em parceria com a rede Assaí Atacadista, cursos são para micro e pequenas empreendedoras

Mais de 30 milhões de brasileiras abriram o seu próprio negócio desde o início da pandemia de Covid-19, representando atualmente 48,7% do mercado empreendedor, segundo dados da Global Entrepreneurship Monitor. Em comemoração ao Mês da Mulher, a Academia Assaí Bons Negócios, plataforma de conteúdos da Assaí Atacadista voltados à capacitação de micro e pequenos empreendedores, oferece cursos gratuitos para empreendedoras de todo o país.

Os cursos para mulheres empreendedoras são realizados em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Com aulas on-line e ao vivo, transmitidas pelo YouTube, as capacitações começaram ontem (8), com o tema “Descubra-se: Inteligência Emocional – Sebrae Delas”, o vídeo está disponível no canal do Sebrae na plataforma.

As videoaulas seguem até o dia 16 de março. Para participar, as interessadas devem acessar a plataforma da Academia Assaí Bons Negócios, selecionar o curso e se inscrever, seguindo as orientações. Abaixo, confira a programação completa:

Descubra-se: Administração e Gestão de Tempo – Sebrae Delas

Data: 9 de março

Horário: das 18h às 20h

Curso Controle Financeiro e Precificação

Data: 15 e 16 de março

Horário: das 18h às 20h

Com informações da assessoria