Hoje, (8) em Nova Alvorada do Sul, a Secretaria de Saúde, realizou no início da manhã no Posto de Saúde Laurita Dias de Brito, uma ação para o Dia Internacional da Mulher com Palestra sobre “Autoestima” há mais de 30 mulheres.

Além disso, para incentivar os cuidados com a saúde da mulher também foram entregues lembrancinhas.