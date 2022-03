Vereador apresenta Projeto de Lei para Festa do Senhor Divino Espírito Santo se tornar Patrimônio Cultural Imaterial de Corumbá

A tradicional Festa do Senhor Divino Espírito Santo, realizada anualmente pela comunidade do Distrito de Albuquerque, pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial de Corumbá. É o que está pretendendo o vereador Genilson José que na sessão de ontem (07), apresentou Projeto de Lei na Câmara com essa finalidade.

“A Festa do Divino Espírito Santo acontece em Albuquerque há mais de 200 anos, atraindo um grande público, não só do distrito, mas de outras regiões, inclusive turistas, então deve ser perpetuada, passando a ser um Patrimônio do Município.” diz o vereador.

A Festa do Divino incorpora um ritual que procura reforçar a crença no sagrado. Em todo município e, de forma mais acentuada na comunidade de Albuquerque, observa-se que a Bandeira é recebida com muito respeito e reverência, acreditando-se, inclusive, que o Divino Espírito Santo leva, por meio da sua benção, proteção contra doenças das pessoas e as pragas das plantações e todo o mal que possa existir.