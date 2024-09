Sanesul investe R$ 10,9 milhões na implantação do sistema de esgoto em Rio Negro

O Governo do Estado, por meio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), concluiu em agosto um dos maiores investimentos em infraestrutura de esgoto em Rio Negro, cidade localizada na região norte, a cerca de 150 km de Campo Grande. Com um aporte superior a R$ 10,9 milhões, as obras trazem melhorias imediatas para a qualidade de vida da população e um avanço significativo no que diz respeito à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento econômico da região.

O projeto, financiado com recursos do programa Avançar Cidades, inclui a construção de uma moderna ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), com capacidade para tratar 10 litros por segundo. Além disso, foram implantados 17.485,64 metros de rede coletora, 1.221 novas ligações domiciliares e uma estação elevatória, entre outras obras complementares que compõem o sistema de saneamento da cidade.

O projeto também inclui a instalação de 2.711,11 metros de linha de recalque, sistema que transporta o esgoto da estação elevatória até a ETE, garantindo que o material seja encaminhado para o local adequado de tratamento – e 4.163,50 metros de emissário final, responsável por conduzir o esgoto tratado até o ponto de descarte seguro.

A iniciativa faz parte do plano estratégico do governador Eduardo Riedel de atender às metas estabelecidas pelo novo marco legal do saneamento, que prevê a universalização do acesso a serviços de água e esgoto em todo o estado até 2033.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui uma área de cobertura do esgoto de 63,36%, mas a estratégia do governo é se antecipar ao prazo estabelecimento nos 68 municípios atendidos pela Sanesul. A meta é ambiciosa, mas, segundo a empresa, fundamental para garantir que o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul seja sustentável e equilibrado, sem deixar de lado o cuidado com o meio ambiente e o bem-estar das futuras gerações.

A implantação do sistema de esgoto em Rio Negro é uma peça-chave nesse processo, principalmente porque a cidade está localizada em uma região considerada sensível devido à sua proximidade com áreas de preservação ambiental e recursos hídricos importantes.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca a relevância desse investimento para a população e para o desenvolvimento do município.

“Esse é um marco importante para Rio Negro. Estamos garantindo saúde e dignidade para a população, além de contribuir com a preservação ambiental da região. O governo tem trabalhado para cumprir o compromisso de universalizar o saneamento básico em Mato Grosso do Sul, e essa obra é uma prova desse esforço”, afirmou.

A nova infraestrutura também trará benefícios econômicos. Ao garantir uma rede de esgoto eficiente e moderna, a cidade de Rio Negro se torna mais atrativa para investimentos, especialmente em setores como o turismo, já que o município tem um grande potencial natural a ser explorado de maneira sustentável.

Além disso, a qualidade de vida dos moradores melhora substancialmente, com menos riscos à saúde pública, devido à coleta e tratamento adequados do esgoto.

Com a conclusão dessas obras, Rio Negro se aproxima do modelo de cidades que integram desenvolvimento urbano e cuidado ambiental, alinhado ao planejamento estratégico do governo do Estado, que busca ampliar a cobertura de saneamento básico em todo o Mato Grosso do Sul.

Com Gov MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram