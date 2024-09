Torcedor pega 1 ano de prisão por racismo contra Vini Jr na Espanha

O Juizado de Instrução Nº 3 de Palma de Mallorca divulgou, nesta quinta-feira (26), uma sentença de um ano de prisão no total a um torcedor do Mallorca por racismo em dois casos: contra Vinicius Junior e Chukwueze, em jogos contra Real Madrid e Villarreal, no Iberostar Estadio, em fevereiro de 2023, pela La Liga. O homem também está proibido de entrar nos estádios em partidas do futebol espanhol durante três anos.

Em relação a Vini Jr, imagens exibidas pela “DAZN” na época, mostraram o torcedor gritando para o brasileiro: “Vinicius, macaco! É um p*** macaco”.

O jogador chegou a prestar depoimento à Justiça espanhola sobre o caso em abril deste ano, bem como o autor dos insultos racistas, investigado por delito de ódio. Esse torcedor já havia sido punido com uma multa de 4 mil euros (R$ 24 mil) e uma suspensão de recintos esportivos por um período de 12 meses.

“O Real Madrid, que exerceu junto com seus jogadores a acusação particular nesses processos, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte”, declarou o clube espanhol.

Vini Jr tem atuado ativamente em busca de punições nos casos de racismo que tem sofrido no futebol espanhol nos últimos anos. Em junho, a Justiça espanhola decretou uma pena inédita no país: três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pelos ataques racistas durante a partida contra o Real Madrid, no Mestalla, em maio de 2023.

Com ge