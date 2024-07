Quatro pessoas morrem em acidente envolvendo carro e carreta

Quatro pessoas ainda não identificadas morreram, no início da manhã deste domingo (7), na BR-163, entre as cidades de Rio Brilhante e Douradina, após o carro em que elas estavam bater de frente contra uma carreta.

Conforme divulgado pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, todas as vítimas estavam no mesmo carro, um Fiat/Palio. Ainda não se sabe como, mas o veículo perdeu o controle e bateu de frente contra uma carreta que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, todas as pessoas morreram ainda no local do acidente. A batida foi tão forte que destruiu a parte frontal do automóvel de passeio, que ficou no meio da pista, interditando parte do trânsito.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia estão no local para controlar o fluxo de veículo e registrar a ocorrência.

