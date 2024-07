Coxim foi a cidade com menor umidade do país neste sábado

O tempo seco não tem dado trégua para os municípios sul-mato-grossenses no mês de julho e, conforme alertado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o sábado (6) foi de umidade relativa do ar baixa em diversos municípios. Coxim foi a cidade do país com o menor índice, chegando aos 13%.

Conforme o instituto, das 10 cidades com o tempo mais seco em todo o Brasil, sete são de Mato Grosso do Sul. Para este domingo, o alerta continua em 23 cidades, com a umidade podendo variar entre 20 e 30%.

É orientado que a população beba bastante líquido e evite ao máximo exposição direta ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Os municípios do Estado com menor índice são Coxim (13%), Costa Rica e São Gabriel do Oeste (15%), Chapadão do Sul e Sonora (16%), Paranaíba e Água Clara (17%).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram