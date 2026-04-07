Projeto Olho D’Água retoma circulação em Mato Grosso do Sul e começa nova etapa por Ribas do Rio Pardo

Exposição itinerante, com apoio da Ambiental MS Pantanal e Sanesul, volta ao Estado em 2026 com programação gratuita voltada à educação ambiental, arte e conscientização sobre a água

Entre abril e maio de 2026, Mato Grosso do Sul volta a receber a quarta edição da exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”, marcando a retomada do projeto no Estado com uma nova circulação por municípios sul-mato-grossenses. Neste novo ciclo, Ribas do Rio Pardo será a primeira cidade a receber a iniciativa, abrindo a programação entre os dias 8 e 11 de abril.

Realizado pela 3 Apitos, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo do Brasil, o projeto é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocinada pelo Instituto Aegea, a exposição conta com o apoio da Ambiental MS Pantanal e da Sanesul, que se unem à iniciativa para ampliar o alcance de uma ação que articula arte, educação ambiental e conscientização sobre a preservação da água.

Com o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e para todos os seres vivos”, a mostra oferece ao público uma experiência imersiva que combina cinema 3D, instalações interativas e recursos de realidade virtual. A proposta é sensibilizar crianças, jovens e adultos para a importância da água na manutenção da vida, por meio de uma linguagem acessível, lúdica e tecnologicamente envolvente.

Por meio de estímulos visuais, sonoros e sensoriais, a exposição aborda questões como a escassez de água doce, a relação histórica da humanidade com esse recurso essencial e os desafios contemporâneos ligados à sua preservação. Entre os destaques está uma experiência em realidade virtual que conduz o visitante por um percurso em animação 3D, iniciado em uma nascente, passando por rios de maior porte até chegar ao mar.

Para o diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim, a retomada do projeto em Mato Grosso do Sul reforça a importância de conectar infraestrutura, educação e conscientização ambiental nos territórios atendidos pela concessionária.

“Apoiar iniciativas culturais e educativas voltadas à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente está em total sintonia com a missão da companhia. Nosso compromisso é ampliar a cobertura de esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul até 2031, gerando impactos positivos para as comunidades e fortalecendo a relação da população com temas essenciais, como a água e a sustentabilidade”, afirma.

Já o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destaca que a exposição amplia o diálogo com a sociedade ao unir cultura, cidadania e educação ambiental.

“Acreditamos que o saneamento vai além da infraestrutura. Ele promove saúde, dignidade e consciência ambiental. Apoiar um projeto como o ‘Olho D’Água’ reforça nosso compromisso com a valorização da água e com a formação de uma sociedade mais consciente sobre a preservação dos recursos naturais”, ressalta.

A exposição “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais” já percorreu mais de 100 cidades em 14 estados brasileiros, levando ao público experiências que integram arte, ciência e educação ambiental. A iniciativa propõe uma vivência sensorial capaz de estimular a reflexão sobre o papel da água no equilíbrio ambiental e na vida cotidiana. Atualmente, dois caminhões do projeto percorrem diferentes regiões do país, ampliando o acesso à mostra e aos conteúdos educativos associados à temática.

Em Mato Grosso do Sul, a programação de 2026 começa por Ribas do Rio Pardo e seguirá por municípios como Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Aquidauana e Três Lagoas, até o fim de maio. Em cada cidade, a exposição permanecerá de três a cinco dias, com atendimento a estudantes da rede pública de quarta a sexta-feira e abertura ao público em geral aos sábados. A programação inclui ainda a “Mostra Cine ao Ar Livre”, com exibição de filmes que abordam, de forma lúdica e acessível, temas relacionados à preservação ambiental e à sustentabilidade. Todas as atividades são gratuitas.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial do projeto: https://www.olhodagua.art.br/.

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