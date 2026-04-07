Campo Grande se une por quem não tem voz: Patas em Jogo transforma esporte em esperança para animais abandonados

Com apoio da Hub Incorporações, evento beneficente acontece nos dias 11 e 18 de abril, com arrecadação destinada a protetores e instituições

Nos próximos finais de semana, o esporte vai ganhar um novo significado, aliando a solidariedade às competições. Nos dias 11 e 18 de abril, Campo Grande será palco de um movimento inédito de amor, empatia e transformação social. O Patas em Jogo nasce com um propósito urgente e profundamente humano, de unir pessoas em torno da causa animal e levar esperança a quem vive invisível nas ruas, sentindo fome, frio e medo devido ao abandono.

O evento acontece das 8h às 19h, no Sindicato dos Bancários, e promete reunir atletas, famílias, voluntários e parceiros em uma corrente do bem. Mais do que um torneio, o Patas em Jogo é um chamado coletivo para que a sociedade olhe com mais responsabilidade e sensibilidade para uma realidade que machuca e se repete todos os dias: o abandono de cães e gatos.

Abandonados

Os números revelam a dimensão dessa dor. De acordo com o estudo Índice de Abandono, o Brasil contabiliza 121 milhões de cães e gatos, sendo 82,1 milhões de cães e 39,2 milhões de gatos. Mais de 30 milhões desses animais estão abandonados, o que representa cerca de 25% do total de animais de estimação do país.

Na prática, isso significa que milhões de animais seguem nas ruas sem proteção, expostos a atropelamentos, doenças, maus-tratos e violência. Muitos são filhotes. Outros são idosos. Alguns carregam feridas no corpo. Outros carregam traumas na alma. Todos eles têm em comum o abandono.

Em meio a esse cenário, existe uma rede silenciosa de pessoas que se recusam a ignorar o sofrimento. Protetores independentes que, sem apoio governamental, fazem o impossível todos os dias para salvar vidas.

Foi acompanhando um caso de crueldade que chocou o país, o caso do Cão Orelha, que duas amigas de Campo Grande decidiram que não bastava sentir indignação. Era preciso agir. Era preciso fazer algo real, concreto e capaz de gerar impacto imediato.

Assim nasceu o Patas em Jogo, idealizado pela advogada Dayara Soares e pela corretora de imóveis Mariana de Barros. Uma iniciativa que transforma dor em luta e solidariedade em resultado.

“Carrego essa conexão com os animais desde a infância. Sempre me importei e ajudei dentro do que podia e sei o quanto os protetores independentes enfrentam dificuldades. Hoje, como advogada e atuando como assessora na Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, esse olhar ficou ainda mais sensível para mim. A ideia do projeto nasceu de um momento que me marcou profundamente, que foi a repercussão do que aconteceu com o cão Orelha. Esse caso me gerou uma indignação muito grande e senti que precisava fazer alguma coisa. Queria transformar isso em uma ação concreta. O esporte surgiu como ferramenta porque tem um potencial enorme de reunir pessoas e mobilizar equipes. Como faço parte de grupos de vôlei, ficou claro para mim que seria um sucesso unir o esporte e a causa animal”, revela Dayara.

O evento tem como principal objetivo arrecadar recursos para instituições e protetores independentes de Campo Grande, que atuam voluntariamente acolhendo centenas de animais em situação de vulnerabilidade. A arrecadação será destinada a cuidados essenciais, como alimentação, tratamentos veterinários, medicamentos e acolhimento.

“O Patas em Jogo nasce como uma resposta concreta à realidade enfrentada pelos protetores. Queremos unir esporte e solidariedade para gerar impacto direto na vida desses animais e também na vida das pessoas que lutam diariamente por eles”, destaca Mariana.

A programação do evento foi pensada para ser acolhedora e envolver toda a comunidade. Além das competições esportivas, o público poderá aproveitar shows musicais, bazar solidário, ativações comerciais e diversas opções de comidas e bebidas, reforçando o caráter familiar do evento.

Para participar, basta adquirir um ingresso no valor de R$ 20 ou doar 1 kg de ração para cães ou gatos.

A iniciativa conta com parcerias de empresas e instituições locais, como o Sindicato dos Bancários, Tigre Café, Casa da Ração, Arena CG Beach, Estética Avançada Yaruana, Cake Pet, Sindicato dos membros do Ministério Público e a Hub Incorporações, apoiadora do evento e da causa animal.

Da adoção ao apoio

Para a Hub Incorporações, apoiar o Patas em Jogo é mais do que uma parceria institucional. É um posicionamento. É assumir que a responsabilidade social e ambiental também se traduz em cuidado com a vida.

“Quando fomos procurados pela organização do Patas em Jogo, entendemos imediatamente a importância dessa iniciativa para a sociedade. O abandono animal é uma realidade dolorosa, que exige consciência e atitude. A Hub acredita que empresas também têm o dever de apoiar movimentos que transformam realidades e inspiram mais humanidade. Essa parceria, inclusive, aconteceu em um momento muito simbólico para nós, porque fomos ‘adotados’ pelo Bueno, um gatinho que apareceu na empresa e nos escolheu como família. Ele foi acolhido, cuidado e hoje é o nosso mascote oficial. Isso nos lembrou, todos os dias, que um gesto de acolhimento pode mudar completamente uma vida”, destaca Jordano Prado, sócio-diretor da Hub Incorporações.

A arrecadação do Patas em Jogo beneficiará diretamente as entidades e protetores Amigos dos Bichos CG, Cantinho Ronronar, protetora Soraia Araújo e protetora Sônia Palhano.

Serviço

Evento Patas em Jogo

Datas: 11 e 18 de abril

Horário: das 8h às 19h

Local Sindicato dos Bancários – Rua Barão do Rio Branco, 2652 – Campo Grande, MS

Entrada: R$ 20 ou 1 kg de ração para cães ou gatos

Informações e ingressos pelo Instagram @patasemjogo ou @hubincorporacoes.

Também haverá venda de ingressos na bilheteria.

Com informações da assessoria de comunicação

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