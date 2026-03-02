Processo seletivo da Prefeitura de Três Lagoas segue com inscrições abertas até quarta-feira (4)

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, cidade de Mato Grosso do Sul, divulgou que as inscrições para o Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2026 entram na reta final e seguem abertas até às 19h do dia 4 de março de 2026 (horário de MS).

O certame oferece 68 cargos, totalizando 304 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, contemplando oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Avalia, organizador do processo seletivo, no endereço www.avalia.org.br.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade:

R$ 50,00 – Nível Fundamental;

R$ 70,00 – Nível Médio;

R$ 80,00 – Nível Técnico;

R$ 90,00 – Nível Superior;

Os candidatos interessados devem se atentar ao prazo final e realizar a inscrição dentro do período estabelecido, não sendo aceitas inscrições após o horário limite.

Todas as informações, cronograma, fases previstas e demais orientações estão disponíveis no Edital de Abertura, publicado no site oficial do Instituto Avalia.

Sobre o Instituto Avalia

O Instituto Avalia é uma associação civil sem fins lucrativos, especializada na organização de concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Conta com equipe técnica experiente, infraestrutura tecnológica própria, sistemas seguros e parque gráfico de alta performance, garantindo lisura, segurança e transparência em todas as etapas dos certames.