Motorista persegue, atropela motociclista após briga em conveniência de Campo Grande

Um homem foi preso após perseguir e atropelar um motociclista na região da Avenida Dr. Nasri Siufi, em Campo Grande. Segundo a polícia, ele admitiu que atropelou com a intenção de matar.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, teve início quando a equipe policial passou a acompanhar o veículo do suspeito. No cruzamento, o motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio-fio, atravessou o canteiro central e parou na contramão. O condutor foi identificado como Vlademir Gutierres.

Aos militares, ele contou que estava em uma conveniência, onde teria discutido com um rapaz e levado um tapa no rosto. Conforme relatou, após a briga o outro envolvido saiu em uma motocicleta e ele decidiu segui-lo, momento em que ocorreu o atropelamento.

Durante a abordagem, os policiais identificaram sinais de embriaguez, como cheiro de álcool, olhos vermelhos e comportamento agitado. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A vítima foi encontrada caída, com forte sangramento na cabeça e indícios de traumatismo craniano grave. Ela recebeu atendimento do Samu e foi levada em estado crítico para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e condução de veículo sob efeito de álcool e é investigado pela Polícia Civil.