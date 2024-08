PRF recupera em Dourados escavadeira furtada no Paraná

O motorista relatou aos agentes que pegou a máquina em um posto de combustível em Cascavel (PR), o que levantou suspeitas devido o valor do equipamento, que custa em média R$ 700 mil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), recuperou na tarde de ontem (13), na BR-163, em Caarapó, uma escavadeira furtada no interior do Paraná.

Os policiais efetuaram a prisão do motorista ao perceberem que ele levava o equipamento na carreta modelo prancha que dirigia.

O motorista relatou aos agentes que pegou a máquina em um posto de combustível em Cascavel (PR), o que levantou suspeitas devido o valor do equipamento, que custa em média R$ 700 mil.

Após verificarem a informação repassada pelo suspeito, os policiais descobriram que a escavadeira havia sido furtada em uma obra na cidade de Alto Paraná (PR) por uma quadrilha que havia retirado o rastreador da máquina.

Segundo informações o homem levaria o maquinário até o Mato Grosso.

Em decorrência da falta de banco de informações sobre veículos furtados ou roubados a ação teve um tempo maior de conclusão, com inicio às 15h e término às 21h.

O caso foi encaminhado à delegacia de Caarapó.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram