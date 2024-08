Homem invade a casa de sogra e agride mulher em Dourados

Segundo informações a discussão teria iniciado após o Mateus, de 26 anos, discutir com a mulher por ela não entregar o celular dela para ele

Na noite de ontem (13), uma mulher, de 28 anos, foi agredida pelo marido no bairro Jardim Márica, em Dourados.

Segundo informações a discussão teria iniciado após Mateus, de 26 anos, discutir com a mulher por ela não entregar o celular para ele.

O rapaz então começou a acusá-la de traição, e a agredi-la fisicamente com socos, além de morder o rosto da vítima.

Desesperada a mulher conseguiu fugir para a casa da mãe, que ficava próxima aonde morava, mas Mateus a seguiu até o local. A mulher se trancou junto com os filhos menores de idade em um dos quartos, porém, o agressor arrombou a porta e continuou com as agressões, além de tentar sufocá-la.

Diversos móveis e o carro da mãe da vítima foram danificados pelo homem. A Policia Militar foi acionada e o rapaz foi conduzido até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal.

