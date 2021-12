Prefeitura de Corumbá expõe 19 presépios para votação popular com prêmios de até R$ 1,5 mil

A Prefeitura de Corumbá faz a exposição de 19 presépios, com o intuito de estimular a população o potencial criativo dos corumbaenses, conscientizá-lo da importância do seu papel para a preservação da cultura popular. O evento encerra na quarta-feira (22), às 20h, no Jardim do Natal, na praça da Independência.

A votação do Concurso de Presépios 2021 é através do voto popular, no local da exposição e cada participante poderá votar apenas uma vez. A votação acontece por QR Code, em que a pessoa usa o celular para votar sincronizando no código disponível no local da exposição.

Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do Concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo participante no momento de sua inscrição. O resultado será divulgado no próprio dia 22. Serão premiados os cinco primeiros colocados com os respectivos valores: 1º lugar: R$ 1.500,00; 2º lugar: R$ 1.300,00; 3º lugar: R$ 1.100,00; 4º lugar: R$ 900,00 e 5º lugar: R$ 700,00.

(Com Assessoria)