Homem é chantageado após receber “nudes” pelo WhatsApp

Um homem de 43 anos foi parar na delegacia para denunciar que passou a ser chantageado após contato com um perfil em rede social. O caso aconteceu em Corumbá – distante 417 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, no dia 16 de dezembro, o homem recebeu contato via Facebook de um perfil feminino, identificado como “Victória”, que dizia que o conhecia. A conversa continuou no aplicativo WhatsApp e durante troca de mensagens, sem o pedido do comunicante, segundo ele, o perfil começou a enviar fotos íntimas (nudes).

Depois disso, a pessoa se identificou como menor de idade e passou a chantagear o homem, exigindo uma quantia em dinheiro para não divulgar as conversas a amigos e familiares dele.

O comunicante confirmou que acabou cedendo à chantagem e fez dois depósitos no dia 17 de dezembro: um no valor de R$ 600 e outro de R$ 400, totalizando 1 mil reais. No registro policial, o homem informa o número do WhatsApp, com código de área 51, e os dados da conta bancária que recebeu os depósitos.

O caso foi registrado como extorsão na 1ª Delegacia de Polícia Civil.