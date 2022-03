Mosquitos do método Wolbachia são soltos em mais nove bairros da Capital

Mais nove bairros de Campo Grande serão contemplados a partir de hoje (14) com os mosquitos do Método Wolbachia, que contribui na redução de casos de arboviroses como dengue, zika e chykungunia, nesta nova fase de soltura.

Ao todo, já são 32 bairros onde os “Wolbitos” estão circulando e, a partir de agora, a região do Coronel Antonino, José Abrão, Mata do Jacinto, Monte Castelo, Vila Nasser, Novos Estados, Nova Lima e Jardim Seminário também estarão na lista.

Presente em pelo menos 60% dos insetos na natureza, a Wolbachia não era comum no Aedes aegypti. Quando inserida no organismo do mosquito, este microrganismo impede o desenvolvimento de vírus que são prejudiciais à saúde do ser humano, facilitando na redução de casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo inseto.

“O mosquito não é modificado geneticamente. A bactéria é adicionada ao ovo dele e, quando eclode, já está presente no Aedes, que ao se reproduzir com os mosquitos de campo, cria uma nova geração do Wolbito”, explica o pesquisador Luciano Moreira, líder do método no Brasil.

Nas três etapas anteriores de soltura do mosquito, já é possível notar a prevalência do inseto com Wolbachia. “Campo Grande sofre constantemente com epidemias de dengue e essa metodologia, além de autossuficiente, já tem mostrado resultados positivos aqui no país, como é o caso de Niterói, onde o mosquito já está em todo o território e é possível perceber uma redução de até 69% nos casos de dengue”, comenta o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.