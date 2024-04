Polícia Civil prende autor de feminicídio e dois foragidos da justiça em Nova Andradina

Nos dias (24) e (25), com apoio do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), a SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina deu cumprimento à três mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário.

Um dos presos é o autor do feminicídio que vitimou Maurília Sartori Marques, que foi atingida com três tiros no rosto. O mandante do crime foi o ex-companheira dela, presidiário, no ano de 2023.

Foram presos um homem de 39 anos, condenado à pena de reclusão de 12 anos, oito meses e 12 dias, por estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança/adolescente ; um homem de 33 anos, condenado à nove anos, oito meses e 12 dias de reclusão, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico o último homem de 28 anos, preso preventivamente pela prática de feminicídio, apenado com até 30 anos de reclusão.

Com Informações da Polícia Civil

