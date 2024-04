Jovem é assassinado a tiros no bairro Tiradentes

A madrugada desta sexta-feira (26) foi marcada por tiroteio e uma morte no bairro Tiradentes, localizado na região leste de Campo Grande. Samuel de Abreu Carvalho, de 23 anos, foi vítima de homicídio na Rua Bela Cintra.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta da meia-noite, após relatos de um tiroteio no bairro. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e chegando no local e encontrou Samuel ferido no pescoço por disparo de arma de fogo. Apesar das manobras de socorro, o jovem não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas que estavam próximas ao local do crime relataram à polícia que o suspeito estava dentro de um veículo de passeio, de cor prata. A identidade do atirador ainda é desconhecida, e as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do crime.

Samuel, que era estudante e natural de Corumbá, cidade localizada a 400 km da capital, residia com sua família na mesma rua onde ocorreu o homicídio. De acordo com relatos de familiares ao site Campo Grande News, o jovem estava na conveniência próxima à sua residência quando foi surpreendido pelo atirador.

Moradores da região, que preferiram manter o anonimato por medo de represálias, também afirmam à reportagem que Samuel era usuário de drogas e vivia com sua mãe e a filha de apenas 3 anos de idade.

