Apostador de Três Lagoas acerta a Quina e receberá prêmio de R$ 11 milhões

Um apostador de Três lagoas, localizado na região leste de Mato Grosso do Sul, acertou os números da Quina, sorteados na quinta-feira (25). O Os números sorteados foram 04, 07, 33, 53, 66. O sortudo receberá o prêmio recebeu R$11.285.413,56.

Já as apostas ganhadoras com quatro acertos, contemplarão 67 ganhadores, de 18 estados, incluindo Mato Grosso do Sul, que receberão R$11.858,10 cada. O próximo concurso da Quina, será realizado no sábado (27), e não há valor acumulado em prêmios. A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares no Brasil.

Mega-Sena

Um apostador de Campinas (SP) acertou sozinho as seis dezenas do concurso nº 2.717 da Mega-Sena, sorteadas na quinta-feira (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ele receberá o prêmio de R$ 5.581.371,93. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita em canais eletrônicos.

Os números sorteados foram: 06 – 22 – 34 – 36 – 44 – 50.

O próximo sorteio da Mega-Sena também será no sábado (27), com prêmio estimado em R$ 3 milhões. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

Com informações da Agência Brasil e Rádio Caçula.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: