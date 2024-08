Polícia Civil deflagra operação “Luminar” contra fraudes de energia em Corumbá

Na manhã desta quarta-feira, 7 de agosto de 2024, a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, em parceria com a concessionária de energia ENERGISA e a Unidade Regional de Perícias de Corumbá, realizou a operação “Luminar”, destinada a combater fraudes em medidores de energia em residências e estabelecimentos comerciais da cidade.

A ação, que mapeou 30 pontos suspeitos de irregularidades, mobilizou 14 equipes atuando simultaneamente em diversas áreas. Após investigações preliminares e análise de dados fornecidos pela concessionária de energia elétrica, foram identificadas discrepâncias significativas nos registros de consumo, o que levou as equipes de policiais, peritos e técnicos da Energisa a vistoriarem padrões de energia elétrica em mais de oito imóveis.

Durante as inspeções, foram confirmadas fraudes nos medidores de energia confirmadas pela perícia. Os responsáveis pelos imóveis foram conduzidos à 1ª Delegacia de Corumbá, onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis.

O Delegado de Polícia Fillipe Araújo alertou que o desvio de energia elétrica, popularmente conhecido como “gato”, pode ser enquadrado como crime de furto ou estelionato, conforme os artigos 155 e 171 do Código Penal brasileiro. Ele também destacou os riscos graves associados às ligações clandestinas, que podem resultar em acidentes fatais, como incêndios e explosões, além de representar a segunda maior causa de mortes no país relacionadas à energia elétrica.

Outro ponto enfatizado pelo delegado é o impacto econômico dessas fraudes. “O prejuízo gerado pelas irregularidades acaba sendo repassado para os consumidores honestos, que arcam com parte dos custos decorrentes da reposição das perdas”, salietou.

As fraudes também sobrecarregam a rede elétrica, comprometendo a qualidade do serviço e aumentando a probabilidade de interrupções e oscilações no fornecimento de energia. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o volume de fraudes no Brasil é alarmante, representando mais de 31,5 mil gigawatts, quantidade suficiente para abastecer grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul.

As investigações continuam, para identificar outros possíveis pontos de irregularidade em Corumbá. A população é incentivada a denunciar qualquer suspeita de fraude por meio do número 0800 722 7272.

Com Informações PCMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais