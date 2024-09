Polícia apreende 1,4 tonelada de maconha em caminhonete roubada, na MS-162

Equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) apreendeu, nesta quarta-feira (25), na MS-162, em Maracaju, distante 153 quilômetros de Campo Grande, 1,4 tonelada de maconha escondidos na carroceria de uma caminhonete. O condutor, de 26 anos, foi preso em flagrante.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia com apoio do FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), quando deram ordem de parada ao motorista que conduzia uma Mitsubish L200 Triton.

Ao realizarem vistoria no veículo, encontraram centenas de tabletes contendo a droga. Além disso, o automóvel estava com as placas adulteradas, tendo sido roubado em Passos (MG).

O valor da carga apreendida está estimado em R$ 3 milhões. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

