Abertas as inscrições para oficina gratuita sobre acessibilidade e inclusão em museus

Gestores de espaços culturais, professores e estudantes interessados em promover a acessibilidade e a inclusão em instituições culturais podem participar, na quinta-feira (26), da oficina “Acessibilidade e Inclusão em Museus de MS – Caminhos Possíveis”.

O evento, organizado pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, será realizado às 9 horas, no MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul), e oferece 20 vagas gratuitas. A atividade faz parte da 18ª Primavera de Museus.

Voltada para ampliar o conhecimento sobre acessibilidade, a oficina abordará temas como os diferentes tipos de acessibilidade, tecnologias assistivas, inclusão, legislação vigente, capacitismo e a importância do desenho universal para garantir o acesso a espaços culturais.

Responsável pela condução do evento, Ivone Angela dos Santos, consultora em acessibilidade e audiodescritora, possui vasta experiência na área. Especialista em Acessibilidade Cultural e Comunicação Acessível, Ivone atuou em importantes projetos culturais entre 2016 e 2019 e, mais recentemente, em 2023.

Ela coordenou a acessibilidade em eventos como os Festivais de Bonito e Corumbá, além de participar de congressos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, apresentando trabalhos relacionados ao tema. No âmbito acadêmico, contribuiu com o projeto Cine Acessível da UEMS.

Atualmente, Ivone é responsável pelos projetos de Empregabilidade Inclusiva para Pessoas com Deficiência e Turismo Acessível e Inclusivo na Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência.

Com o tema “Museus, Acessibilidade e Inclusão”, a 18ª Primavera de Museus é organizada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus) e traz uma programação diversificada em Mato Grosso do Sul. A iniciativa conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura).

Serviço

Oficina: “Acessibilidade e Inclusão em Museus de MS – Caminhos Possíveis”

Data: quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 9h

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som de MS – Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho” – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro – Campo Grande (MS)

Inscrições: gratuitas pelo site.

