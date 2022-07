PMA captura Cascavel no interior do Estado

A Polícia Militar Ambiental de Cassilândia capturou uma serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel), na tarde de hoje (2). A equipe foi chamada por um homem de 50 anos, que informava sobre a presença da serpente no balneário da cidade, conhecido como “Balneário do Salto”, frequentado por diversas pessoas.

Por ser um local movimentado, os policiais se encaminharam rapidamente, devido ao risco de acontecer algum acidente.

a cascavel com aproximadamente 1,5 metro foi capturada com uso de gancho especial e cambão e foi colocada em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos e foi solto em uma vegetação distante da do balneário e da área urbana.

Cascavel

As cascavéis são perigosas com grande poder de peçonha e veneno potente, mas não são agressivas e fogem rapidamente quando percebem movimentos. A cascavel brasileira possui veneno neurotóxico, ou seja, que atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

