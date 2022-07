Carlos Sainz conquista sua 1ª pole na Fórmula 1

Carlos Sainz conquistou sua primeira pole position na Fórmula 1 neste sábado (2), com o líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, juntando-se ao piloto da Ferrari na primeira fila do GP da Inglaterra.

O espanhol, que disputará sua corrida de número 150 em Silverstone no domingo (3), fez um esforço de última hora com uma volta de 1min40s983, com Verstappen terminando 0s072 mais lento.

“Eu não esperava isso”, disse Sainz pelo rádio enquanto diminuía a velocidade.

Charles Leclerc, da Ferrari, classificou-se em terceiro debaixo da chuva.

Sete vezes campeão mundial e oito vezes vencedor do Grande Prêmio britânico, Lewis Hamilton começará sua corrida em casa em quinto lugar com a Mercedes, com Sergio Perez, da Red Bull, em quarto.

Sainz, de 27 anos, disse que encontrou dificuldades com a água e teve medo de rodar.

“No final, fiz uma volta que não achei nada especial, […] e foi a pole position, o que foi uma surpresa”, acrescentou.

Carlos Sainz mastered a slippery Silverstone track to take his first-ever pole! ⏱👏 Here’s how he did it 👀#BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/tUmzDQf54F — Formula 1 (@F1) July 2, 2022

“Eu não tinha ideia de onde terminaria na classificação porque as condições eram muito variáveis”.

O espanhol ainda não venceu um GP, mas, com a Ferrari esperando ter um ritmo de corrida forte, passou a sentir que isso também é possível.

O campeão mundial Verstappen rodou na sessão final antes de ser o mais rápido e foi vaiado por alguns da torcida durante as entrevistas pós-qualificação, um eco persistente da feroz batalha pelo título do ano passado com Hamilton.

A dupla bateu em Silverstone em 2021, com o piloto holandês abandonando, mas Verstappen negou a Hamilton o oitavo título em circunstâncias controversas na corrida de Abu Dhabi, que encerra a temporada.

“Foi uma qualificação bastante complicada, com chuva”, disse Verstappen, que foi o mais rápido nas duas primeiras sessões, mas teve que desacelerar no final devido a uma bandeira amarela.

“Estava chovendo, secando, então você tinha que estar na pista na hora certa. Acho que no geral o carro estava funcionando muito bem […] acho que ainda estar na primeira fila é muito bom para nós e temos um bom carro no seco e no molhado”, completou.

