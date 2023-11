Piloto agrícola morre após colisão frontal entre carro e caminhão

No início da madrugada de domingo (26), o piloto agrícola Mirislan de Farias, morador da cidade de Alto Taquari, morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, na rodovia MS-306, entre as cidades de Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia e fica próxima à divisa com o estado de Mato Grosso.

Segundo O Correio News, a vítima estava trabalhando em uma propriedade rural e o acidente ocorreu quando ele retornava para sua casa, para ficar com a filha, por volta de 00h. O corpo de Mirislan será velado no estado de Paraná.

