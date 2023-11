Prefeitura publica licitação para reforma do Complexo de Saúde no Aero Rancho

A Prefeitura de Campo Grande lançou nessa sexta-feira (24), a licitação para a escolha da empresa responsável pela reforma do Complexo de Saúde do Aero Rancho, com investimento estimado em R$ 5,6 milhões. O complexo, composto pelo Centro Regional de Saúde (CRS), Unidade Básica (UBS) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), atende a uma população de mais de 100 mil pessoas.

O projeto prevê melhorias abrangentes em toda a estrutura física, incluindo pintura interna e externa, adequações nas redes elétrica e hidráulica, revisão do telhado, calhas e rufos, além da ampliação de consultórios e a substituição de mobiliários e equipamentos danificados. O início das obras está previsto ainda para o próximo ano, dado o devido encaminhamento no processo licitatório.

Ao longo deste ano, a Prefeitura de Campo Grande tem realizado uma série de esforços para revitalizar e reformar as unidades de saúde do município. Já foram revitalizadas diversas unidades, como a USF Aero Rancho IV, USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, USF Jockey Club, UBS Popular, USF Marabá, USF Parque do Sol e o Complexo de Saúde Nova Bahia, integrado pela USF Nova Bahia, CRS Nova Bahia, CEO Nova Bahia, base descentralizada do SAMU e o Distrito Sanitário Prosa, e o Centro de Saúde do Homem, no Bairro Coronel Antonino.

Obras de reforma da USF Los Angeles e Cidade Morena estão em andamento, e os processos para a melhoria das USF Itamaracá, Paulo Coelho Machado e Vila Cox, além da UPA Santa Mônica, já foram iniciados.

Para os próximos dois anos, a projeção de investimentos e melhorias na área da saúde inclui a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Nos últimos seis anos, Campo Grande inaugurou onze unidades de saúde nos bairros Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo as duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho.