Picape bate de frente com carreta e motorista morre na MS-379

Homem com identidade ainda não divulgada morreu, no final da manhã desta quarta-feira (24), na MS-379, em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, após bater o carro que conduzia de frente com uma carreta.

De acordo com o site Dourados News, a vítima seguia em uma picape, quando por motivos ainda não revelados, houve a colisão.

O carro parou às margens da rodovia e, devido à gravidade dos ferimentos, o homem acabou morrendo ainda no local. Motorista que passaram pela cena do acidente colocaram uma lona sobre o veículo para aguardar a chegada da Perícia.

O trecho da rodovia onde ocorreu a batida está interditado nos dois sentidos entre as cidades de Dourados e Laguna Carapã.

