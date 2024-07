Bombeiros do Paraná são enviados a MS para ajudarem no combate aos incêndios florestais do Pantanal

Os integrantes fazem parte de cada CRBM (Comando Regional de Bombeiro Militar), com sedes em Curitiba, Londrina e Cascavel

Nesta quarta-feira (24), foram enviados a Mato Grosso do Sul, 12 militares do Corpo de Bombeiros do Paraná que auxiliarão no combate aos incêndios florestais que ocorrem no Pantanal.

Os integrantes fazem parte de cada CRBM (Comando Regional de Bombeiro Militar), com sedes em Curitiba, Londrina e Cascavel, além de serem os mesmos profissionais que ajudaram no Rio Grande do Sul.

Também foram enviadas quatro viaturas equipadas para combate a incêndios florestais e equipamentos extras, como motobomba de combate a incêndio, mangueiras e abafadores.

A previsão é que ao longo de 30 dias, três grupos sejam enviados, formando um rodízio. Para este momento é estimado que a primeira equipe deva permanecer no Pantanal durante 14 dias, sendo quatro dias de deslocamento e 10 dias de combate aos incêndios. Após esse período, um novo grupo será enviado para substituí-los.

A equipe paranaense tem capacitações e habilidades específicas para este tipo de atendimento, entre elas especialização em combate a incêndios florestais, pilotos de drone, pilotos de embarcação, socorristas, além de capacidade física específica para esse tipo de operação.

