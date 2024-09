Parentes de homem preso por matar idoso são esfaqueados por grupo em Aral Moreira

Dois homens, de 23 e 28 anos, ficaram feridos, na noite dessa segunda-feira (23), em Aral Moreira, distante 357 quilômetros de Campo Grande, após terem a casa invadida por um grupo de quatro homens que os esfaquearam.

Conforme boletim de ocorrência, as vítimas relataram que conhecem três dos envolvidos. Após a invasão, as vítimas correram, mas mesmo assim acabaram atingidas por golpes nas costas e na cabeça. Moradores da região ajudaram no socorro e encaminharam os rapazes para o hospital.

À polícia, os homens disseram que as ameaças começaram após o cunhado de um deles matar o idoso Sanabrio Rocha, de 63 anos, pai e sogro dos autores das facadas, no dia 7 de setembro.

No dia dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio, mas os familiares juraram vingança. Por isso, as vítimas dizem temer pela integridade.

Horas depois, o grupo voltou à residência das vítimas para fazer novas ameaças. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram até o local e conseguiram prender um deles, de XX anos, que apresentou resistência no momento da prisão. Os outros dois homens fugiram e não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio simples na forma tentada, lesão corporal dolosa, ameaça e resistência.

