Idoso é esfaqueado e morto ao defender o filho durante briga

Idoso identificado como Sanabrio Rocha, de 63 anos, morreu, na noite desse sábado (7), em Aral Moreira, distante 397 quilômetros de Campo Grande, após ser esfaqueado durante uma briga em que foi defender o filho.

Conforme informações, a Polícia Militar foi acionada após um grupo de pessoas se envolver em uma briga. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima já morta.

Testemunhas disseram que o autor do crime, de 32 anos, havia sido socorrido para o hospital por também estar ferido. Os agentes foram até a unidade de saúde e prenderam o homem em flagrante.

O idoso foi esfaqueado no tórax e no abdômen. Além dos envolvidos, outras pessoas também ficaram feridas na briga. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para investigar o caso, que foi registrado na delegacia da cidade como homicídio simples.

