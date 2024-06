Pai e filha são procurados por promoverem um “tribunal do crime”

A Polícia Civil, por intermédio das delegacias de Ivinhema e Angélica, identificou esta semana, duas pessoas como os possíveis mandantes de um homicídio em Angélica, no dia (04), de maio os fatos ocorreram por volta das 22 horas, quando duas pessoas teriam invadido uma residência e efetuado, ao menos, seis disparos de arma de fogo, que atingiram fatalmente uma vítima de 33 anos e causou lesões graves em outra vítima de 45 anos.

De posse dessas informações, investigadores de Angélica e de Ivinhema realizaram uma série de diligências, que culminaram na identificação dos possíveis mandantes, pai e filha, que estão foragidos. Segundo consta, Amarildo Soares do Pinho, 60 anos, e Jessica Fernanda dos Santos do Pinho, 33 anos, teriam um desafeto em comum e por esse motivo, em tese, promoveram um “tribunal do crime” que teve como desfecho a morte da vítima.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos dois, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário. No entanto, os dois fugiram e até o momento estão em local incerto. Inclusive, o homem de 60 anos, possui outro mandado de prisão em aberto também por crime de homicídio no Estado do Mato Grosso.

A Polícia Civil salienta que quem souber de alguma informação do paradeiro dos procurados poderão fazer denúncias anônimas por meio do whats app (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

