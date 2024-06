Feriado especial em shopping tem espetáculo teatral para a criançada

Trupe Teatro de Brincar apresenta “No Caminho da Roça”

O Pátio Central Shopping, no Centro da Capital, é o endereço certo para diversão do feriado em família nesta quinta, 13 de junho. Em sessão única às 15h, a Trupe Teatro de Brincar apresenta o espetáculo infantil “No Caminho da Roça”. A entrada é gratuita.

Com uma narrativa lúdica, a peça mescla as linguagens cênicas, musical, narrativa e do brincar. Em cena, três brincantes apresentam duas histórias da cultura popular brasileira, com muita música, brincadeiras, bonecos e interação com a plateia. A primeira é a lenda de um dos personagens mais presentes na nossa cultura: o boi. Já no 2º ato, são apresentadas as aventuras e desventuras do mestre sapo que decide ir ao forró no céu escondido dentro do violão do urubu.

A peça conta ainda com um repertório executado ao vivo que vai de danças folclóricas, cantos de trabalho, rodas de verso e brincadeiras musicais como ‘Catira do passarinho’, ‘Eu quero dançar forró’ e ‘De abóbora faz melão’, arrematando com um grande arrasta pezinho.

A montagem tem duração de 50 minutos e conta com dramaturgia e direção de Eduardo Alcântara; elenco: Edu Brincante, Lilian Caramuja e Brincante Vini, cenário, figurinos e adereços por Luiz Carvalho – Selo à la poá; bonecos por Driely Alves; direção de produção de Randryer Ortiz e produção executiva por Luciana Kreutzer – Misancene Produções.

O Espetáculo “No caminho da roça” com a Trupe Teatro de Brincar, será realizado nesta quinta-feira (13), às 15h e a entrada é gratuita. O Pátio Central Shopping está localizado Rua Marechal Rondon, n° 1380, Centro. O WhatsApp para mais informações é o (67) 99253-2418.

