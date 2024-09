Eclipse parcial da Lua pode ser visto no céu nesta terça-feira

Nesta terça (17), acontece um eclipse parcial da Lua e desta vez, vez acompanhado de uma superlua. Um eclipse parcial ocorre quando a Terra, a Lua e Sol se alinham.

O início do fenômeno está previsto para acontecer às 23h12 e o ápice às 23h44(horário de Brasília). Não é necessário nenhum equipamento especial para ver o eclipse, mas as condições climáticas devem estar favoráveis, então confira como vai estar o tempo na sua região.

O que é um eclipse lunar?

A Terra fica localizada entre a Lua e o Sol, sua sombra passa pela Lua de forma total ou parcial. A partir de como a sombra se projeta, o eclipse é chamado de total, parcial ou penumbral.

Confira o cronograma do eclipse lunar (pelo horário de Brasília):

17/09: Início do eclipse penumbral às 21h41;

17/09: Início do eclipse parcial às 23h12;

17/09: Eclipse parcial atinge o ápice às 23h44;

18/09: Fim do eclipse parcial à 00h15;

18/09: Fim do eclipse penumbral à 1h47.

O eclipse de hoje acontece com a fase da lua cheia e em setembro está considerada como um Superlua, dando um brilho a mais ao fenômeno. Também hoje, Saturno também estará próximo à Lua durante o eclipse, o fenômeno conhecido como conjunção astronômica.

Para quem não puder ver o eclipse por questões climáticas não favoráveis ou fumacaça, o Observatório Nacional vai transmitir ao vivo o eclipse parcial da Lua em seu canal oficial no YouTube com início previsto para as 21h30.

