Ônibus escolar com 22 alunos capota duas vezes em Rio Brilhante

Das 22 crianças a bordo de um ônibus escolar, no final da manhã desta quinta-feira (24), 14 foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhadas ao hospital após sofrerem um acidente em uma estrada vicinal, cerca de 5km da BR 267, em Rio Brilhante.

Segundo rio Brilhante em Tempo Real, o ônibus que transporta alunos de fazendas da zona rural para as escolas da cidade teria capotado por duas vezes, parando as margens da estrada. Todos usavam cinto de segurança no momento do acidente.

O motorista e a monitora do ônibus escolar que estavam no veículo, saíram ilesos ao acidente. Conforme o hospital local, nenhuma vítima está em estado grave e passaram por exames de raio-x.

Além da secretária de educação, compareceram na unidade hospitalar para acompanhar a situação, o chefe de Gabinete do município, Humberto Ferreira e o responsável pelo setor de transporte do município Emerson Batista.

As circunstâncias do capotamento serão apurados por meio de realização de perícia. Em procedimento de praxe da Polícia Militar, o motorista foi encaminhado para o pelotão para realização do teste de etilômetro (bafômetro).