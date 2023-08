Prefeitura realiza Mega Feirão da Empregabilidade com 1,5 mil vagas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), vai realizar no dia 28 de agosto, das 8h às 14h, o Mega Feirão da Empregabilidade. Serão disponibilizadas cerca de 1.500 vagas de emprego nas mais diversas áreas e funções. A iniciativa integra o calendário festivo dos 124 anos da Capital e tem por objetivo conectar empresas contratantes e trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado formal.

O evento acontecerá na sede da Fundação do Trabalho, com espaço reservado para aproximadamente 50 empresas parceiras, que estarão presentes com suas equipes de RH, realizando o processo de seleção e contratação. Entre os parceiros confirmados está a JBS, Comper e Fort Atacadista, Telemont, Refriko, Coca-Cola (Femsa), Viação Motta, Giga Utilidades, Atacadão, Supermercado Pires, Instituto João Bittar, Sementes Pastoforma, Assaí, Coco Bambu, Morhena RH, Employer, Tahto e Novatec.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da fundação orienta aos candidatos que compareçam ao

feirão levando consigo o currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física

ou digital) e comprovante de residência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 ou presencialmente na Funsat, que fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

Serviço

Evento: Mega Feirão de Oportunidades

Data: 28 de agosto de 2023

Horário: 8h às 14H

Local: Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória