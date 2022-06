Nova Andradina: policiais civis prendem suspeito de tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da SIG, prendeu um suspeito de tentativa de homicídio praticado na tarde deste domingo (26). Os investigadores chegaram ao caso após notícia de que um individuo de 30 anos teria dado entrada no Hospital Cassems vítima de disparo de arma de fogo.

Após uma primeira investigação, os policiais identificaram a autoria em relação a dois indivíduos, oportunidade em que se deslocaram ao local dos fatos, no bairro Morada do Sol.

Ao chegarem no lugar, os policiais efetuaram ordem de prisão ao indivíduo que estava na casa, entretanto o suspeito resistiu. Segundo a Polícia Civil, o homem tentou tomar a arma de um dos policiais, e imediatamente foi atingido por um tiro na perna como alternativa para deter o flagrado.

Ele foi encaminhado imediatamente ao pronto socorro e, após ser avaliado e medicado, foi liberado pelo médico responsável pelo atendimento.

Após receber alta o indivíduo foi preso em flagrante por homicídio tentado qualificado por motivo fútil. Dado o flagrante, o suspeito vai ficar preso como forma prisão preventiva, dessa forma ele se encontra a disposição da justiça.

A Polícia Civil informa que as investigações continuam e, nos próximos 10 dias, irá concluir a investigação.

