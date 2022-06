Obras na Av. Duque de Caxias até o Indubrasil custarão R$ 16 milhões

A prefeitura de Campo Grande lançou na manhã de hoje (27), uma nova licitação para recapeamento dos 9,3 km da Avenida Duque de Caxias até a rotatória do Indubrasil, região norte da Capital. Segundo a nota, as obras custarão em aproximadamente R$ 16 milhões de reais (R$ 6.7 milhões vem dos cofres públicos e R$ 10 milhões serão retirados nos recursos do Ministério da Integração Regional) para reforma asfáltica, acessibilidade e pista de ciclismo.

O trecho que receberá novo pavimento, é a principal entrada da cidade para quem vem de Corumbá, Aquidauana e Terenos. A região também interliga-se com o centro da Capital e atende 15 mil habitantes nos bairros da Nova Campo Grande, Vila Eliane, Serradinho e Jardim Carioca.

Segundo a prefeitura, serão reformados os 2,7 quilômetros de pista de ciclismo que iniciam no Jardim Santa Mônica. Também está programada a implantação de 227 metros de pistas para ajudar os motociclistas que não usem o canteiro central como atalho. Os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo também receberão piso rígido e haverá reforço de drenagem.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, foi realizado uma pesquisa na região que serviu como base de melhorias de acessibilidade e identificou trechos que encontra-se com pavimento bastante danificado, com a capa asfáltica descolando e que a pista deverá ser refeita.

