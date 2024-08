Mulher que estava foragida desde 2011 é presa MS

A mulher estava foragida desde 2011 após roubar o celular de um homem e matá-lo com golpes de madeira na cabeça e esfaqueá-lo no peito

A Policia Civil de Nova Andradina prendeu ontem (06), uma mulher, de 33 anos, condenada a mais de 20 anos de prisão por latrocínio.

A mulher estava foragida desde 2011 após roubar o celular de um homem e matá-lo com golpes de madeira na cabeça e esfaqueá-lo no peito.

Na época ela havia sido presa em regime fechado, mas fugiu depois de ser autorizada a cumprir prisão em regime semiaberto, sendo considerada foragida desde então.

A prisão foi realizada por uma equipe da SIG (Seção de Investigações) da Delegacia de Nova Andradina.

