Pesquisa de de intenção de compras para o Dia dos Pais aponta que 55,6% dos entrevistados pretendem comprar presentes

Procon de Campo Grande divulga pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais

O Procon Municipal de Campo Grande divulgou nesta terça-feira (6), uma pesquisa de intenção de consumo para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, dia 11 de agosto. O levantamento, realizado entre os dias 29 de julho a 01 de agosto, ouviu 358 consumidores na capital sul-mato-grossense e traz dados que podem ajudar tanto os consumidores a planejarem suas compras quanto os comerciantes a se prepararem para a data.

Segundo a pesquisa, 55,6% dos entrevistados afirmaram que pretendem comprar presentes para comemorar a data, enquanto 38% disseram que não devem realizar compras e 6,4% continuam indecisos. Entre os que planejam comprar, 51,2% afirmaram que o orçamento para presentes será de até R$ 200, enquanto 25,1% pretendem gastar entre R$ 200 e R$ 500.

Os itens mais procurados pelos consumidores são: roupas (28,7%), perfumaria (18,4%), calçados (18,4%) e acessórios (10,3%). Além disso, 7,7% dos entrevistados indicaram que pretendem proporcionar experiências, como jantares ou passeios, como forma de presente.

O Procon também alerta os consumidores sobre a importância de pesquisar preços e condições de pagamento antes de realizar a compra. O Procon Municipal informa que comparação de preços pode resultar em economias significativas, além de ser fundamental que o consumidor se informe sobre os direitos que possui mediante a compra, como a possibilidade de troca e a garantia dos produtos.

A pesquisa revelou ainda que 35,6% dos consumidores pretendem realizar suas compras em lojas físicas, enquanto 21,6% optam pelo comércio online. O Procon recomenda que os consumidores verifiquem a confiabilidade das lojas virtuais e fiquem atentos às políticas de devolução e troca, especialmente em compras feitas pela internet.

O Procon Municipal de Campo Grande reforça o compromisso de proteger os direitos dos consumidores e aconselha todos a ficarem atentos aos seus direitos durante o período de compras para o Dia dos Pais.

Para mais informações, os consumidores podem se dirigir até ao Procon ou entrar em contato para realizar denúncia pelo 156, na Opção 2.

