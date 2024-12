Mulher passa mal ao volante e invade calçada de galeria em Ivinhema

Mulher com idade não divulgada sofreu acidente, na tarde desta segunda-feira (2), em Ivinhema, após passar mal enquanto dirigia e invadir a calçada de uma galeria de lojas da cidade.

Conforme o site Ivi Agora, a vítima conduzia um Hyundai HB20, quando perdeu controle da direção. Com o impacto, mesas e cadeiras que estavam na calçadas acabaram atropeladas pelo automóvel.

Entretanto, nenhuma pessoa que consumia nos comércios foi atingida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da motorista, que foi encaminhada para um hospital da região.

Confira abaixo o vídeo do acidente:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram