Projeto “A Hora é Agora” facilita diagnóstico de HIV com autotestes entregues em casa

O Centro de Triagem e Acolhimento (CTA) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizou uma ação nesta segunda-feira (02), em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, comemorado no dia 1° de dezembro. Cerca de 50 alunos do Instituto Mirim puderam acompanhar as palestras sobre o tema e um dos projetos referência em Campo Grande chama-se “A Hora é Agora”, desenvolvido pela Fiocruz em parceria com a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos, que oferece autotestes rápidos entregues diretamente na casa do solicitante.

A medida é alternativa prática e acessível para o diagnóstico do HIV desde sua implementação na Capital em 2019. O projeto foi expandido para outras cidades, como Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Fortaleza.

De acordo com a superintendente de Serviços em Saúde da Sesau, Ana Paula Resende, o formato do projeto foi aprimorado ao longo do tempo. “No início, o autoteste precisava ser retirado em um ponto específico. Hoje, ele pode ser solicitado pela internet e é enviado pelos Correios, diretamente para o endereço do solicitante. O teste utiliza um swab, instrumento semelhante a um cotonete, que coleta uma amostra de saliva na bochecha. O resultado sai na hora”, explicou.

Além da praticidade, o projeto contribui para a ampliação do diagnóstico precoce, uma etapa crucial para o controle do HIV. Com o tratamento iniciado a tempo, a pessoa infectada pode reduzir sua carga viral a níveis indetectáveis, o que impede a transmissão do vírus.

Para dar suporte às pessoas diagnosticadas com HIV, Campo Grande conta com uma rede ampliada de atendimento. As 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) da cidade estão aptas a acompanhar pacientes que vivem com o vírus. “Antes, esse acompanhamento era limitado ao CTA, ao CEDIP (Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias) ou ao HUMAP (Hospital Universitário). Agora, o atendimento está mais próximo da população, especialmente para quem vive em bairros distantes, como Moreninhas ou Los Angeles”, destacou Ana Paula.

O Centro de Triagem e Acolhimento (CTA) é uma das principais referências em Campo Grande no enfrentamento ao HIV e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O local realiza testes rápidos, distribui preservativos, lubrificantes e oferece profilaxias para evitar o contágio pelo vírus.

Segundo o médico de família Roberto Braz, que atende no CTA há cinco anos, a unidade desempenha um papel fundamental na prevenção. “Realizamos a testagem regular de HIV e outras ISTs. Em caso de diagnóstico positivo, o paciente já inicia a consulta médica e o tratamento com antirretrovirais no mesmo dia”, explicou.

O CTA também oferece profilaxias como a PrEP (profilaxia pré-exposição), destinada a pessoas com maior risco de contágio, e a PEP (profilaxia pós-exposição), indicada para situações em que houve exposição ao vírus. Os medicamentos para a PrEP estão disponíveis em 22 USFs, enquanto os da PEP podem ser retirados em UPAs e CRSs, após consulta médica.

Durante a de hoje a presidente da Associação das Travestis e Transsexuais de Mato Grosso do Sul, Cris Stefanny, reforçou a importância da conscientização entre jovens. “É fundamental que vocês conheçam a doença e saibam como se prevenir. Quem vive com HIV tem direitos, mas também deveres, como o de evitar transmitir o vírus a outras pessoas. Quando feito de forma proposital, é crime”, alertou, durante uma palestra para alunos do Instituto Mirim de Campo Grande.

O projeto A Hora é Agora e as ações de prevenção da prefeitura por meio da Sesau reforçam a importância do diagnóstico precoce, do tratamento adequado e da conscientização para combater o estigma e controlar o vírus. A mobilização no Dia Mundial de Combate à AIDS é um momento para lembrar as vítimas da doença e reafirmar o compromisso do Executivo com a saúde pública.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.