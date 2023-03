Mulher encontra jararaca no meio da sala em residência no interior de MS

Uma moradora do município de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, encontrou uma jararaca na sala de sua residência onde vive com seus filhos. A mulher, de 27 aanos, encontrou o animal silvestre circulando pelos cômodos da casa.

Conforme a Polícia Militar Ambiental (PMA), uma equipe composta somente de policiais femininas foi até o local realizar a captura. Segundo a corporação, o animal mede mais de um metro de cumprimento. Ela foi resgatada sem ferimentos.

Durante a captura, a serpente foi colocada em uma caixa apropriada, sendo solta em seu habitat natural, distante da cidade.

