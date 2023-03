Dourados vence o Novo e se isola na liderança do grupo

O Dourados Atlético Clube (DAC) venceu no Novo, na noite de ontem (11), no Estádio Municipal Sotero Zarate, em Sidrolândia. O único gol da partida foi de pênalti, bem cobrado por Luan Rodrigues, aos 24 minutos da etapa final. A partida foi válida pela 9ª rodada do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol.

Com este placar, o Dourados garantiu a liderança do grupo B com 16 pontos. Já o Novo, vice-líder, fica com 10 pontos. Ambos os clubes já estão classificados para a próxima fase do Estadual.

A última rodada do Novo será contra o Ivinhema no próximo domingo (19), fora de casa. Já o Dourados enfrenta o Operário Carapoense também fora de casa.

